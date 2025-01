Hutter: «Delusi per i primi 16 minuti. Inter ha esperienza, noi siamo giovani!»

Adolf Hutter ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Inter-Monaco, sfida vinta dai nerazzurri per 3-0. Queste le sue dichiarazioni riprese in sala stampa dal direttore responsabile di Inter-News Davide Conzales.

Come spiega questo primo quarto d’ora, come mai la squadra è sembrata spaesata?

Per capire bene come rispondere a questa domanda bisogna analizzare i primi sedici minuti. Molti giocatori erano agitati di giocare in questo stadio. L’Inter ha grande esperienza e grandissimi giocatori, avevo detto che sono tra i candidati a vincere la Champions League. Noi di contro abbiamo tanti giocatori giovani. Siamo certamente delusi per i primi sedici minuti concedendo un gol semplice e un rigore su Thuram. Non è stato molto semplice giocare qui.

Inizio da incubo, poi ha sostituito Kamara pensando probabilmente alle prossime partite. Oggi poteva anche andare peggio

Sì, affrontare l’Inter è difficile essere competitivi a parità numerica, figuriamoci con un uomo in meno.

Nei playoff affronterete il PSG o il Benfica, due squadre che conosce molto bene. È deluso di affrontare squadre che ha già affrontato quest’anno?

Sono entrambe team molto forti, il PSG è molto forte. Non è la prima volta in stagione. Abbiamo perso anche contro il Benfica, vedremo cosa ci dirà il sorteggio. Quello che vorrei dire è che siamo anche contenti di esserci qualificati ai playoff. Vediamo in classifica tante grandi squadre, molto di loro nelle prime otto. Noi abbiamo tredici punti e siamo orgogliosi.

Sconfitta per 3-0 e infortunio, è una notte da incubo

Un incubo è troppo, intanto congratulazione all’Inter per la vittoria meritata. Il nostro inizio è stato un po’ un incubo. Dopo l’espulsione la partita è cambiata ed è stata un momento decisivo. L’Inter poi ha iniziato in maniera molto dura, come ce lo aspettavamo. Noi però non siamo stati altrettanto forti all’inizio. Poi è stato molto difficile essere molto competitivi contro una grande squadra.