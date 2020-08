Hradecky: “Peccato, ci Ã¨ mancata fortuna. Andare sotto 2-0…”

Hradecky: “Peccato, ci è mancata fortuna. Andare sotto 2-0…”

Lukas Hradecky, portiere del Bayer Leverkusen, ha parlato ai canali ufficiali della società tedesca dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League contro l’Inter. Grande delusione per l’estremo difensore.

DELUSIONE – Lukas Hradecky, portiere del Bayer Leverkusen, ha parlato al termine della sfida contro l’Inter. L’estremo difensore finlandese si è detto dispiaciuto per l’eliminazione dai quarti di finale di Europa League, lamentando anche la mancanza di un pizzico di fortuna. Queste le sue parole ai canali ufficiali della società tedesca: «È davvero un peccato. Andare sotto per 2-0 così velocemente ci ha reso la vita parecchio difficile. Abbiamo provato di tutto, ma purtroppo non abbiamo avuto fortuna a trovare il gol. Dobbiamo imparare da queste partite e tornare a lottare nella prossima stagione».