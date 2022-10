Horvath (Viktoria Plzen): «Inter tosta, ma stiamo acquisendo esperienza»

Pavel Horvath, vice allenatore del Viktoria Plzen, ha parlato della partita di Champions League prevista domani in casa dell’Inter.

AVVERSARIO – Queste le parole di Pavel Horvath, vice allenatore del Viktoria Plzen, prima del volo per Milano, dove la squadra ceca sfiderà l’Inter in Champions League. «Crediamo tutti di essere ben preparati – si legge su fcviktoria.cz –. Ci aspetta un altro avversario tosto, ma stiamo acquisendo una grande esperienza e ovviamente non vediamo l’ora di tornarci. Sicuramente vorremo essere migliori all’inizio della partita, ma anche durante, di quanto non siamo stati finora».