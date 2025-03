Hien ammette: «Avuto problemi con l’Inter. Atalanta vuole risolverli stasera»

Isak Hien si è espresso nel pre-partita di Atalanta-Inter, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Isak Hien ha parlato a DAZN prima del fischio d’inizio della sfida di Serie A tra Atalanta e Inter. Il calciatore svedese ha sottolineato la necessità di invertire una tendenza negativa per i suoi: «Abbiamo sempre affrontato la stagione pensando partita per partita, ciò non è cambiato. Siamo consapevoli dell’importanza di tale partita, noi crediamo nello scudetto. Per arrivare ai tre punti, sarà necessaria una partita disputata ‘al massimo’. Abbiamo avuto un po’ di problemi contro di loro, questa è la serata per cambiare le cose».