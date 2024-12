Hernani: «Buon approccio del Parma ma Inter superiore e di qualità!»

Hernani si presenta davanti ai giornalisti per la conferenza stampa al termine di Inter-Parma. Ecco le parole del calciatore gialloblù dopo aver incassato il 3-1 da parte dei nerazzurri. Insieme a lui anche mister Pecchia.

Le dichiarazioni di Hernani nella conferenza stampa post Inter-Parma

Risultato negativo ma avete mantenuto una striscia di prestazioni positive con le big del campionato. Sei d’accordo?

Noi lavoriamo sempre per vincere e per esprimere il nostro meglio. Oggi affrontavamo una squadra difficile, volevamo mantenere quel livello che abbiamo avuto contro Milan e Lazio. Non siamo riusciti ma dobbiamo tenere stretto quello che abbiamo fatto di buono stasera. Dobbiamo continuare a crederci e migliorare in quello che non siamo riusciti a fare oggi.

L’Inter è la squadra più forte tra tutte quelle che ha affrontato il Parma secondo te?

Noi certamente sappiamo che l’Inter è l’attuale campione d’Italia. Sapevamo la qualità che c’era oggi ed è una di quelle più forti. Lo sapevamo ma noi pensiamo partita dopo partita. Ogni partita ha la sua storia, purtroppo oggi non siamo riusciti a vincere ma il lavoro continua. Crediamo tanto in quello che stiamo facendo.

Hernani, cosa non ha funzionato stasera? Un approccio troppo ‘molle’ oppure troppa Inter?

Sapevamo la qualità dell’avversario. Io ho visto che i ragazzi hanno approcciato anche bene alla gara. Abbiamo avuto delle occasioni nel primo e anche nel secondo tempo. L’avversario ha dimostrato di avere tanta qualità e oggi è stato superiore. Dobbiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo fatto e abbiamo già dimostrato, perché abbiamo dimostrato di poter giocare contro tutti. Purtroppo oggi non siamo riusciti a dare il nostro meglio.

La sconfitta contro l’Inter non cambia nulla di quello che è il vostro percorso anche morale?

No, noi pensiamo partita dopo partita. Dobbiamo continuare a crederci, perché il campionato è ancora lungo. C’è tanto da fare e da lavorare. Noi crediamo in quello che stiamo facendo e dobbiamo continuare così.

L’Inter è forse la più forte contro cui avete giocato. Avete qualche rimpianto per i punti lasciati contro le dirette concorrenti?

Noi lavoriamo sempre per esprimere il massimo e il meglio ogni settimana. Purtroppo oggi non ci siamo riusciti. Dobbiamo credere tanto in quello che stiamo facendo perché la squadra ha tanta qualità, ha tanti ragazzi giovani e tanta voglia di crescere e migliorare. Abbiamo dimostrato contro le grandi squadre di fare un bel calcio, un bel gioco e di essere competitivi. Dobbiamo continuare a crederci e fare attenzione in tutte le partite che affrontiamo.

Cosa vi sta dando di più mister Pecchia?

Il mister dà tanta voglia, riesce ad esprimere tanta qualità da questi giovani. Ci vuole tanta voglia per dimostrare in questo lavoro. Lui riesce a farcelo esprimere perché tiene tutti pronti, quelli che entrano e quelli che subentrano. Cambia tanto ma la squadra riesce a mantenere la qualità e questa è una bella cosa.

Come fa Pecchia a tenervi sempre tutti pronti? Hernani, per te ed Estévez la vita nelle ultime settimane è diventata diversa?

Io sto subentrando ma noi lavoriamo di squadra. Scegliere è il compito del mister, quello che dobbiamo fare noi è fare sempre il meglio per la squadra. Viene prima il Parma e dopo il calciatore, il mister e tutto quanto. Dobbiamo pensare sempre a fare meglio per il Parma, per la città, per i tifosi. Noi ragioniamo così perché lavoriamo di squadra e vogliamo sempre fare il nostro massimo.