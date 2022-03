Hernandez: «Tante occasioni ma senza gol non si vince! Buona partita»

Hernandez ha parlato ai microfoni di sportmediaset.it al termine di Milan-Inter, sfida valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia finita sul risultato di 0-0. Di seguito le sue dichiarazioni

OCCASIONI – Theo Hernandez parla così ai microfoni di sportmediaset.it al termine di Milan-Inter: «Abbiamo fatto un buona partita, sappiamo che era una partita difficile. Dobbiamo vincere per andare in finale. Noi stiamo dando tutto, stiamo lavorando giorno dopo giorno e stiamo facendo una stagione incredibile. Ora dobbiamo continuare e vincere. Abbiamo avuto tante occasioni, però se non facciamo gol non possiamo vincere. Però abbiamo fatto una buona partita e ora aspettiamo il ritorno».