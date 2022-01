Henry: «Contento del gol, ma volevo avvicinasse all’obiettivo il Venezia»

Henry ha segnato il gol del vantaggio in Inter-Venezia, ma non ha portato punti agli arancioneroverdi (vedi highlights). Nel post partita del match del Meazza l’attaccante commenta la prestazione sua e di squadra.

GOL ININFLUENTE – A Thomas Henry non è bastato segnare in Inter-Venezia, poi è finita 2-1. Questo il suo commento: «Penso che avremmo meritato almeno un punto. Abbiamo disputato una buona gara, con il giusto approccio e soprattutto giocando come una squadra. Per questo credo che dobbiamo continuare su questa strada. Sono contento per il gol, soprattutto se andiamo a considerarlo come la finalizzazione del gioco della squadra. Io penso al gruppo, e sarei stato più contento se il mio gol avesse portato dei punti che ci avessero avvicinato al nostro obiettivo».

Fonte: veneziafc.it