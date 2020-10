Handanovic, un record in Serie A ma non...

Handanovic, un record in Serie A ma non basta: “Dobbiamo migliorare”

Handanovic, capitano nerazzurro, dopo Inter-Milan conclusa 1-2, al termine della partita (vedi QUI) attraverso i canali ufficiali del club ha detto la sua riguardo la sconfitta maturata a San Siro, nonostante i venticinque rigori parati in Serie A, record assoluto per il portiere sloveno che diventa dunque il migliore para-rigori della storia del campionato italiano.

IL MIGLIORE – Handanovic dopo Inter-Milan non riesce a festeggiare il titolo di miglior para-rigori del campionato di Serie A e parla subito della sconfitta maturata a San Siro: «Zlatan Ibrahimovic ha fatto la sua parte, noi non siamo stati cattivi a chiudere le tante occasioni che abbiamo avuto. Abbiamo comunque fatto una buona prestazione. Mercoledì c’è un’altra partita e dobbiamo pensare a quella. Abbiamo preparato un derby in un giorno e mezzo: abbiamo giocato una buona partita».

GOL SUBITI – Handanovic parla anche della fase difensiva e degli otto gol subiti in quattro partite: «Subiamo tanto? Ma creiamo anche molto, per quello lasciamo un po’ più di campo. Dobbiamo migliorare nell’equilibrio di squadra. Noi siamo questi, ho grande fiducia in questa squadra, essere propositivi come sempre e vincere mercoledì. Sicuramente studieremo le cose positive e negative di questa partita ma con la testa dobbiamo essere già pronti per mercoledì».

Fonte: Inter.it