Handanovic: «Tre trofei Inter in un anno dati da gran lavoro! Partite speciali»

Handanovic è l’ultimo protagonista stagionale del Matchday Programme ufficiale della società, che anticipa Inter-Sampdoria di domani. Il portiere e capitano, che dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza al 30 giugno (vedi articolo), ripercorre i dieci anni in nerazzurro e in particolare l’ultimo. Leggi qui il numero completo.

DECENNIO – Fra un mese e mezzo Samir Handanovic taglierà il traguardo del decennale da portiere dell’Inter: «I momenti? Se guardo indietro tra i momenti che metterei sul podio ci sono sicuramente quello del mio arrivo in nerazzurro, quasi dieci anni fa, il 9 luglio 2012 e poi certe vittorie speciali. Tra queste c’è quella contro l’Empoli (26 maggio 2019, ndr): una partita lunga e combattuta al termine della quale abbiamo strappato il pass per la Champions League».

RISULTATI OTTENUTI – Fino al 2 maggio 2021 Handanovic non aveva conquistato alcun titolo all’Inter. Poi è arrivata la vittoria della Serie A seguita da altri due in questa stagione: «Nell’ultimo anno abbiamo alzato tre trofei, frutto di un grande e lungo lavoro. Ognuna di queste partite rimarrà speciale per me, dalla gara contro il Crotone della scorsa stagione fino al successo in Supercoppa Italiana, fino alla più recente: la vittoria all’Olimpico contro la Juventus nella finale di Coppa Italia».

Fonte: Matchday Programme Inter-Sampdoria