Handanovic: “Speranza ultima a morire. Possiamo stare in questo girone”

Samir Handanovic Atalanta-Inter

Samir Handanovic ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, dopo il triplice fischio di Inter-Real Madrid, match valido per la quarta giornata del gruppo B di Champions League

AMAREZZA – Inter-Real Madrid è finita in archivio con il risultato di 0-2. Samir Handanovic ha parlato così, ai microfoni di “Sky Sport”: «La situazione del girone è complicata, ma la speranza è sempre l’ultima a morire. Possiamo starci in questo girone. Dalle parole però bisogna passare ai fatti e l’ultima parola ce l’ha il campo, che è è quello che decide chi va avanti e chi non passa. Loro hanno esperienza, noi siamo rimasti in 10 e loro sanno palleggiare e gestire. Il Real Madrid è una di quelle squadre poco abituate a difendere e molto abituata a giocare. Hanno qualità e sanno gestire. Difficile rincorrere con un uomo in meno».