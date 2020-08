Handanovic: “Shakhtar Donetsk la piÃ¹ forte. Noi in crescita, ci servirÃ …”

Handanovic: “Shakhtar Donetsk la più forte. Noi in crescita, ci servirà…”

Presente in conferenza stampa insieme ad Antonio Conte (vedi articolo) prima di Inter-Shakhtar Donetsk, Samir Handanovic ha commentato il livello e la difficoltà della sfida di domani sera.

MIGLIOR PRESTAZIONE – Poche domande per Samir Handanovic in conferenza stampa. Il portiere ha comunque avuto il modo di sottolineare la difficoltà di affrontare lo Shakhtar Donetsk, la squadra secondo lui più forte affrontata fin qui in Europa League: «Stiamo crescendo come gruppo, non vedo l’ora di giocare. Sarà una partita diversa da quelle fatte fin qui, affrontiamo una squadra che secondo me è più forte di quelle che abbiamo affrontato finora, quindi serivrà una prestazione migliore di quelle che abbiamo fatto».