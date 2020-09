Handanovic: “Senza de Vrij? Bastoni conosce il ruolo. Quest’anno più forti”

PRIMA DEL MATCH – Samir Handanovic prima di Inter-Fiorentina su Dazn ha parlato della prima partita stagionale: «Sappiamo come siamo abituati a giocare anche senza Stefan de Vrij. Chi giocherà al suo posto sa come deve comportarsi, sulla prima battuta non cambia niente. Dipenderà molto da come si comporterà l’avversario».

SU CONTE – Handanovic parla anche del lavoro di Antonio Conte e della stagione dell’Inter: «Siamo più forti perché da un anno siamo insieme, ci conosciamo meglio e sappiamo cosa chiede il mister. Sono arrivati ottimi giocatori e la rosa è più competitiva. Dobbiamo fare di meglio tutti».