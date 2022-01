Handanovic: «Sconfitta dell’andata? Tanto tempo fa! Futuro? C’è tempo»

Handanovic ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Lazio, sfida valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

FUTURO – Handanovic parla così ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Lazio: «Ormai è stata tanto tempo fa, l’importante è non ripetere gli errori dell’andata, siamo stati leggeri e abbiamo perso anche per questo nonostante un’ottima partita. Quando la squadra è predisposta, quando le punte sono i primi difensori va così. Mi fai questa domanda come se chiamassi questo gol, speriamo in un altro clean sheet. Quanto ne ho ancora? Parliamo della partita, per me c’è tempo».