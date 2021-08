Handanovic: «Rispetto il Genoa, ma importa l’Inter! Ora più convinzione»

Handanovic sarà uno dei protagonisti di Inter-Genoa, l’esordio stagionale dei nerazzurri campioni in carica in Serie A (vedi formazioni). Queste le sue dichiarazioni a Inter TV nel prepartita del match delle ore 18.30.

NUOVO INIZIO – Samir Handanovic presenta Inter-Genoa: «Uno c’è sempre, soprattutto dopo un campionato come quello scorso dove abbiamo vinto. Adesso c’è più convinzione, voglia di ripartire e fare bene. Le prime giornate sono sempre così così: non bisogna dare nulla per scontato, ogni squadra ha le sue qualità. Bisogna rispettarle, ma l’importante è quello che facciamo noi: dobbiamo mettere in campo quello che abbiamo preparato e vincere la partita. I tifosi? Sono fondamentali, per noi è un orgoglio vederli. Sempre bello quando ci sono i tifosi sugli spalti».