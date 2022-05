Handanovic: «Rinnovo? Siamo vicini! Sfida ad Onana? Io sempre pronto»

Handanovic ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Sampdoria, ultima partita di campionato vinta dai nerazzurri per 3-0. Di seguito le sue dichiarazioni

RINNOVO E NON SOLO – Samir Handanovic parla così ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Sampdoria: «Rinnovo? Siamo molto vicini, penso che entrambi i lati vogliamo questa cosa quindi rimango un altro anno qui all’Inter. Pronto per la sfida ad Onana? Io sono sempre pronto. Spogliatoio? Penso che chi è stato in spogliatoio conosce bene le dinamiche, oggi c’è delusione e rammarico ma non è il momento di piangere. Bisognava pensarci prima. Noi comunque abbiamo vinto due trofei, giocato un bel calcio e molti calciatori sono cresciuti. Purtroppo siamo consapevoli di aver lasciato punti, però c’è da dire che abbiamo fatto 52 partite in stagione tra cui il doppio confronto con il Liverpool. Lì penso che abbiamo lasciato qualcosa. Ringrazio tutto lo stadio che ci ha sempre sostenuto, noi questo lo abbiamo riconosciuto e lo abbiamo sempre ricambiato. Quindi penso sia più semplice ripartire da questa simbiosi, poi è chiaro che bisogna accettare il verdetto del campo. Il Milan è arrivato davanti a noi e bisogna fare i complimenti. Il reparto che può migliorare? Secondo me serve equilibrio e poi io non sono la persona giusta per dire quale reparto può migliorare, ci sono i direttori e l’allenatore per questo».