Handanovic: “Real Madrid-Inter, noi ancora poco cattivi. C’è da crescere”

Samir Handanovic Atalanta-Inter

Handanovic dopo Real Madrid-Inter terminata 3-2 a favore dei padroni di casa in UEFA Champions League, ai microfoni di “Sky Sport 24” ha parlato ancora una volta di cattiveria agonistica.

DOPO IL MATCH – Handanovic analizza così Real Madrid-Inter ai microfoni di Sky: «L’abbiamo ripresa e volevamo anche vincere. Abbiamo avuto occasioni e non siamo riusciti a sfruttarli, loro sì. Gli episodi hanno fatto la differenza. In area loro sono più bravi e più cattivi di noi. Sfiorata l’impresa? Nelle sconfitte c’è sempre qualcosa di positivo, dobbiamo crescere nella cattiveria agonistica perché certe partite le puoi vincere e si percepiva, non è la prima partita che perdiamo ed è proprio quello che ci manca rispetto il Real Madrid. Sul campo siamo stati anche meglio di loro però è mancato sempre il passaggio finale».