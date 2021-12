Handanovic: «Questa partita è una conferma ma anche un insegnamento»

Handanovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Real Madrid-Inter, sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League vinta dagli spagnolo per 2-0 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

INSEGNAMENTO – Samir Handanovic parla così ai microfoni di Sky Sport al termine di Real Madrid-Inter: «Noi abbiamo fatto una buona partita nel complesso, però dobbiamo essere più cattivi. Dovevamo tirare più in porta, poi si sapeva che bisognava rischiare qualcosa per vincere e da lì nascono le loro ripartenze. Però abbiamo sempre fatto il nostro gioco, unico rammarico è essere arrivati spesso in porta ma ci è mancato l’ultimo passaggio. Noi abbiamo messo sotto il Real in tutte e due le partite a livello di gioco però la differenza è lì, quello che ti lasciano lo devi sfruttare. Loro lo hanno fatto. E’ stata una partita importante e bella da vedere, questa partita è una conferma ma anche un insegnamento: cioè che in queste partite ci vuole qualcosa in più».