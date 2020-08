Handanovic: “Punto di partenza ma si poteva fare meglio. Alziamo la testa”

Handanovic, da capitano, ci mette la faccia dopo la sconfitta nella finale di Europa League. Il portiere sloveno ha parlato a Inter TV nel post partita di Siviglia-Inter dallo Stadion Koln di Colonia. Ecco come ha analizzato il KO sul 3-2.

TROFEO RIMANDATO – Queste le parole di Samir Handanovic a Inter TV nel post partita della finale Siviglia-Inter 3-2: «Era una finale, come si è perso l’hanno deciso un po’ anche gli episodi. Noi abbiamo avuto occasioni e non le abbiamo sfruttate, poi loro su un calcio di punizione hanno avuto una palla che andava fuori. C’è grandissima delusione, però è un punto di partenza. Dobbiamo comunque essere positivi, dalle sconfitte si impara di più. Quest’anno c’è sempre mancato qualcosa, non è solo questa partita, e bisogna ripartire ancora più forti. Adesso bisogna riposarsi dieci-quindici giorni, per poi ripartire ancora più forti. Come detto è un punto di partenza, però secondo me oggi si poteva fare anche meglio. Dispiace, perché comunque volevamo questo trofeo per i tifosi e per noi, anche per avere risposte da tutta la stagione per l’impegno che ci abbiamo messo. Purtroppo non è arrivato, bisogna alzare la testa e andare avanti: indietro non si può fare».