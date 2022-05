Handanovic: «Perisic? Al gol grande emozione dentro di me! Contenti»

Parla anche il capitano Handanovic a Inter TV, dopo la vittoria in Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni dopo aver alzato il secondo trofeo stagionale.

COPPA ALZATA – Samir Handanovic parla dopo aver alzato la Coppa Italia al cielo di Roma: «Ciao a tutti, siamo felicissimi. Due su due, la partita è stata molto bella per gli spettatori e anche alla fine per come si è vinta penso meritatamente in campo. Abbiamo giocato molto bene, abbiamo avuto un po’ di calo nel secondo tempo quando abbiamo preso due gol per errori nostri, però abbiamo controllato la partita e meritatamente. Ivan Perisic e il suo secondo gol? Giochiamo da cinque anni assieme, sappiamo a chi affidarci quando le cose non vanno come devono andare. Quando ha fatto il secondo gol ho sentito una grande emozione dentro di me, sono contento per lui e per la squadra. Siamo contenti».