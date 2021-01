Handanovic: “Pensare alla Juventus? No, alla Roma! Partita tosta”

Samir Handanovic Inter-Napoli

Handanovic ha presentato Roma-Inter, che avrà inizio alle ore 12.30 (vedi formazioni). Queste le parole del giocatore nerazzurro, che ha parlato a Inter TV nell’immediato prepartita della sfida dell’Olimpico.



TORNARE A -1 – Samir Handanovic presenta Roma-Inter a Inter TV: «Loro sono una squadra in salute e una squadra forte, è un’occasione sia per noi sia per loro. Mi aspetto una partita tosta: due squadre che si conoscono bene, faremo di tutto per vincere. Oggi serve tutto: fisicità, compattezza, qualità e coraggio, tutto quello che a una squadra serve per vincere le partite. Non bastano solo una o due componenti: bisogna mettere tutto in campo per vincere. Tre partite chiave in sette giorni? È vero, ma pensiamo prima alla Roma, poi penseremo alle altre. Una partita alla volta, perché il calendario è molto pieno: meglio pensare una alla volta».