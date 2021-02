Handanovic: Â«Parate? Per i portieri niente Ã¨ semplice! Inter, fatto stepÂ»

Handanovic: «Parate? Per i portieri niente è semplice! Inter, fatto step»

Samir Handanovic

Samir Handanovic ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “DAZN”, al termine di Milan-Inter, partita finita sul punteggio di 0-3.

PARTITA DIFFICILE – Queste le parole di Samir Handanovic: «Le tre parate? Per i portieri non ci sono mai cose facili, appena pensi lo sia è lì che sbagli. La prossima parata è sempre la più difficile. Non si parla solo di bel gruppo, c’è qualità umana non solo calcistica. Gente che parla in campo e che prima magari stava in silenzio, abbiamo fatto lì lo step. Inter in crescita? Abbiamo cambiato dall’arrivo di Spalletti, ora con Conte. Si sta facendo un gran lavoro e si stanno aggiungendo pezzi, per costruire una squadra servono anni e servono partite sbagliate e giorni felici. Tutto fa brodo».