Handanovic: “Non siamo stati bravi a gestire la partita. Rigore…”

Handanovic è stato intervistato da Inter TV, nel post partita di Inter-Atalanta. Ecco le sue parole in relazione all’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A, terminato con il punteggio di 1-1.

PUNTO DA FAR VALERE – Samir Handanovic valuta la prestazione di stasera in Inter-Atalanta, intervistato da Inter TV: «Noi nel primo tempo abbiamo interpretato molto bene la partita. L’avevamo preparata molto bene, nel secondo tempo sono venuti fuori loro e ci hanno messo un po’ sotto. Penso che il risultato sia giusto, l’Atalanta è una squadra molto forte e difficile da affrontare. Motivo del calo? Non riuscivamo più a gestire il pallone come nel primo tempo. Non dovevamo riposarci col pallone, ma fare scelte diverse: tenerla e salire. Non ci siamo riusciti e ripartivamo loro, quando stai nella tua metà campo soffri. Rigore parato? Questa partita dimostra che bisogna migliorare e crescere. Stiamo assieme da cinque mesi, abbiamo fatto tanto ma dobbiamo ancora saper migliorare nella gestione delle partite. Dobbiamo rallentare le partite, ci sono tante cose da fare. Noi siamo lì e siamo pronti a migliorare. Coppa Italia? Da domani pensiamo alla partita col Cagliari. È una partita importantissima per noi, ci dà la possibilità di vincere come tutte».