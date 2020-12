Handanovic: “Non possiamo piangerci addosso. Usciti? Retrogusto amaro”

Condividi questo articolo

Samir Handanovic Inter

Handanovic si è presentato a parlare all’UEFA, dopo il terribile pareggio per 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk che costa l’eliminazione. Ecco come il portiere e capitano ha commentato l’uscita dalle coppe, con l’ultimo posto nel Gruppo B di Champions League.

FUORI MALE – Samir Handanovic parla dopo Inter-Shakhtar Donetsk: «Stasera dovevamo segnare, non ci siamo riusciti. C’è un retrogusto amaro in bocca dopo essere usciti dalla Champions League. Ma non possiamo piangerci addosso. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita di Serie A questo weekend (a Cagliari domenica alle ore 12.30, ndr)».