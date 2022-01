Handanovic: «Le parate? Il mio lavoro è farlo quando ci sono le occasioni!»

Handanovic si è fermato a parlare con Inter TV al termine del posticipo di Serie A contro l’Atalanta. Il portiere, migliore in campo nel big match di Bergamo, ha giudicato l’incontro terminato poco fa.

IL MIGLIORE – Samir Handanovic parla così dopo Atalanta-Inter: «Partita dura? Lo sapevamo, non è mai facile giocare con loro, soprattutto dopo la partita di mercoledì dove si è speso tanto. Un buon punto, potevamo anche vincerla ma alla fine credo che il pareggio sia giusto. Noi fisicamente non come al solito, ma abbiamo cercato di fare il nostro gioco e le nostre giocate. Le due parate? Il mio lavoro è fare il portiere e parare quando ci sono le occasioni. Oggi magari erano più difficili ma va bene, sono contento di questo: la nostra porta è rimasta inviolata e alla fine prendiamo un punto a Bergamo. La presenza numero 350 in Serie A con l’Inter? Ci sono ancora partite da fare, raggiungeremo anche altre cifre. Le parate sono tutte complicate, poi è sempre difficile sceglierne una. Quella su Luis Fernando Muriel non è semplice, soprattutto per come tira lui: scelgo quella lì».