Handanovic: “Inter, potevamo gestire meglio la partita. Clean sheet…”

Samir Handanovic

Handanovic si è presentato a Inter TV dopo la vittoria fondamentale per 1-0 contro il Napoli, dove ha messo il sigillo con due parate fondamentali. Ecco l’analisi del capitano e portiere nerazzurro.

FINALMENTE DECISIVO – Samir Handanovic commenta Inter-Napoli 1-0 su Inter TV: «Vincere è sempre importante, partiamo da questo. Ogni volta che scendi in campo è importante vincere, poi oggi era uno scontro diretto per la classifica e tutto. Siamo soddisfatti, ci godiamo questa vittoria per un giorno e poi pensiamo allo Spezia. Lo sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice, perché l’anno scorso li abbiamo affrontati quattro volte. Nessuno si voleva scoprire, si aspettava il movimento e chi lo sfruttava prima. Per fortuna l’abbiamo sfruttato noi. Sicuramente alla fine, che abbiamo sofferto, potevamo gestire meglio la partita. Clean sheet? Questo penso che faccia felice tutti, ma soprattutto il portiere va a dormire tranquillo».