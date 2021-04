Handanovic: «Inter, tutte le gare nascondono insidie. Sentiamo l’obiettivo»

Handanovic sarà titolare oggi in Inter-Sassuolo (vedi formazioni). Ecco le sue dichiarazioni a Inter TV in relazione al recupero della ventottesima giornata di Serie A.

PER LA DECIMA – Samir Handanovic presenta Inter-Sassuolo su Inter TV: «Tutte le partite nascondono delle insidie, anche il Sassuolo. È una squadra che sta facendo molto bene e che gioca molto bene, quindi dobbiamo essere concentrati e solidi per vincere questa partita. Pressione che aumenta? Non so se chiamarla pressione, però sentiamo che ogni volta che vinciamo il nostro obiettivo è più vicino. Mi aspetto un’Inter come sempre: solida e concentrata, che capisce che partita sarà immediatamente».