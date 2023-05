Handanovic: «Inter riportata dove merita! Futuro? Non ci penso»

Prima di Simone Inzaghi (vedi articolo), Samir Handanovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Inter, gara valevole per la Coppa Italia. Il capitano della squadra nerazzurra ha risposto alle domande sul suo futuro e ha posto l’accento sulla crescita della società negli ultimi anni.

CONFERENZA HANDANOVIC – Questa la conferenza di Samir Handanovic alla vigilia di Fiorentina-Inter, finale di Coppa Italia.

L’Inter gioca questa finale dopo la Supercoppa italiana, cosa ne pensi?

Queste partite che mancano dipenderà anche il giudizio finale della stagione.

Emozionato dopo aver incontrato il presidente Mattarella?

Sì è stata un’esperienza diversa, sono stato sorpreso che quando mi ha dato la mano conosceva il mio nome, mi ha fatto effetto. Conosceva molto bene il nome dei giocatori.

La squadra come ha superato le difficoltà di marzo, cosa è cambiato dopo metà aprile?

Quando perdi cresci, le sconfitte ti portano alla realtà. Dopo con le vittorie è aumentata l’autostima e la vittoria ha portato altra vittoria. Era la miglior medicina. La fiducia e la confidenza è aumentata. Tutto è andato come se tutto fosse normale.

Dopo questa partita cosa ci sarà nel futuro di Samir Handanovic?

Ancora non so niente. Questa partita la aspetto come tutte le altre che abbiamo giocato finora. Siamo qui all’Inter per alzare i trofei. L’Inter negli ultimi anni è stata portata dov’è giusto che sia.

Da capitano hai dovuto toccare corde particolari nello spogliatoio?

Ogni anno c’è il suo perché. Non succedono mai le stesse cose. Quando voi vedete che in partita due si mandano a quel paese, magari non è vero, ma significa che l’Inter ci tiene! È peggio se nessuno dice niente.

Onana è stato il primo a esprimere parole per te, cosa ne pensi del tuo nuovo ruolo?

Da quando sono arrivato in Italia nel 2004 ho sempre fatto il professionista. Bisogna anche adattarsi ai ruoli che ti aspettano, non è sempre solo importate il campo, ma tutto. Anche io ho imparato da altra gente. La fascia mi ha responsabilizzato.