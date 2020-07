Handanovic: “Inter deve sempre puntare in alto. Atalanta? Partita aperta”

Inter-Napoli è finita in archivio con il risultato di 2-0 in favore dei nerazzurri. Samir Handanovic ha commentato così la gara ai microfoni di “Sky Sport”

WELL DONE! – Con la vittoria di stasera, contro il Napoli, l’Inter è tornata al secondo posto. Le parole di Samir Handanovic al termine del match di San Siro: «Vittoria importante? Si, come lo sono tutte. Abbiamo sfruttato il momento e sofferto insieme. Alla fine abbiamo meritato e fatto punti. Pensiamo all’ultima e poi all’Europa league. L’Inter deve sempre puntare più in alto possibile. Sappiamo che la classifica non cambia tanto vincendo, ma è importante prepararsi per l’Europa League ed è comunque uno scontro diretto. Stanchezza la sentono tutti, momento facile per nessuno, bisogna essere intelligenti e gestire le partite. La difesa parte dall’attacco ma possiamo migliorare anche se siamo la migliore del campionato. Atalanta? Sappiamo come gioca, squadra ostica, tanta qualità e molto fisica. Non è una novità, gli faccio i complimenti ma sabato può essere una bella e aperta partita».