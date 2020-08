Handanovic: “Inter, dalle sconfitte si impara. Complimenti al Siviglia”

Samir Handanovic dopo Siviglia-Inter terminata con il punteggio di 3-2, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dopo la sconfitta maturata in finale di Europa League parlando già della prossima stagione.

DOPO LA PARTITA – Samir Handanovic dopo Siviglia-Inter con la vittoria degli spagnoli per 3-2, ai microfoni di Sky ha parlato così: «Grandissima amarezza e delusione. È un punto di partenza, speriamo di giocare ancora questo tipo di partite. Sono mancate diverse cose, la partita poteva anche cambiare con il gol di Lukaku. Si sono affrontate due squadre aperte, nel secondo tempo loro sono calati ma dovevamo gestirla un po’ meglio e giocarla un po’ di più perché loro erano più stanchi di noi. Quell’episodio della punizione e il pallone ha toccato il piede di Lukaku».

QUESTA BASE – Handanovic ha parlato anche della prossima stagione: «Abbiamo già una bella base, dobbiamo migliorare in questo tipo di partite. A volte non abbiamo fatto quello che facciamo in allenamento, dalle sconfitte si impara. Il Siviglia si è dimostrato un avversario tosto, complimenti a loro».