Handanovic: “In alcuni episodi ci complichiamo la vita! Con Real Madrid…”

Condividi questo articolo

Samir Handanovic

Handanovic è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” alla vigilia di Inter-Real Madrid, sfida valida per la quarta giornata di Champions League (QUI le sue parole in conferenza stampa). Il portiere e capitano nerazzurro sottolinea l’importanza della gara

EPISODI – Samir Handanovic parla così ai microfoni di “Sky Sport” alla vigilia di Inter-Real Madrid: «Per passare il turno, che è il nostro obiettivo, ci servono 7 punti. Ci mancano tre partite, quindi è tutto in gioco. L’importanza della partita di domani è fondamentale. Serve tutto in partite così e serve che ogni giocatore cresca di livello. All’andata secondo me abbiamo giocato per come l’abbiamo preparata e abbiamo giocato bene, purtroppo nel calcio gli episodi fanno la differenza e noi in certi episodi siamo mancati o addirittura ci siamo complicati la vita, bisogna essere più bravi lì. Non penso che la personalità sia stata smarrita, dobbiamo capire che le squadre quando giocano contro l’Intere danno sempre qualcosa in più. A volte questa nostra cattiveria agonistica non è stata al pari livello di altre squadra e quindi possono metterti in difficoltà. È successo 3/4 volte in questo inizio di campionato».