Handanovic: «Ho perso la voce cantando! Felice per il mondo Inter»

Handanovic è stato uno dei tantissimi protagonisti che si sono fermati a parlare con Inter TV dopo la festa scudetto. Ecco le sue parole a seguito della fine della stagione.

TRIONFO! – La gioia di Samir Handanovic a Inter TV dopo la festa scudetto: «Cosa succede ora? Bisogna subito porsi nuovi obiettivi. Il calcio e la vita sono fatti di obiettivi, raggiunto uno bisogna porsene subito un altro. Per me oggi è una grandissima gioia e felicità, un’emozione che non posso descrivere a parole. Magari non la esprimo, ma sono felice dentro e per tutto il mondo Inter. Abbiamo sofferto tanto, alla fine è arrivato. Il gruppo si costruisce più facilmente con le vittorie, tutti i giocatori nuovi che sono arrivati si sono integrati benissimo. È il nostro segreto, dobbiamo ringraziare il mister che ci ha messo la giusta pressione e la sua mano per raggiungere l’obiettivo. Ho perso la voce cantando coi tifosi e urlando in campo, dovrò stare attento domani!»