Handanovic: «Giocare per l’Inter soddisfazione. Trofei normalità»

Il portiere dell’Inter, Samir Handanovic, ha detto questo ai microfoni della Mediaset in vista della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

FINALE – Samir Handanovic si lascia andare a parole da capitano vero: «Siamo soddisfatti quando giochiamo per i trofei. Siamo all’Inter per questo, negli ultimi due-tre anni è diventato normale. Le vittorie sono la migliore medicina per tutti, siamo stati sempre sul pezzo e in una stagione ci stanno su e giù, le sconfitte ti aiutano a crescere. Abbiamo trovato il modo giusto per tornare a vincere. Pressione ce l’ha uno quanto se la mette da solo, in una finale può succedere di tutto e siamo qui per vincerla. Sappiamo che la Fiorentina è tosta, gioca un bel calcio ed è preparata. Io ancora non ho deciso il mio futuro, non so niente. Giocare per l’Inter è sempre una soddisfazione».