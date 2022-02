Handanovic: «Fatto tutto noi, derby in mano. No tempo per piangere»

Handanovic si è presentato a parlare con Inter TV appena finito il derby contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni a caldo sulla stracittadina che si è conclusa pochi minuti fa.

SCONFITTA TERRIBILE – Samir Handanovic commenta il derby su Inter TV: «Oggi abbiamo fatto tutto noi. Avevamo la partita in mano, penso che abbiamo giocato bene e li abbiamo tenuti là. Abbiamo poi aspettato nel secondo tempo a fare ripartenze, però abbiamo perso qualche palla di troppo e siamo stati puniti. Bisogna andare avanti e pensare alla prossima partita, non c’è tempo per piangere. Sicuramente gli ultimi quindici minuti sono da cancellare, però ci sono anche delle cose buone. Nel primo tempo potevamo anche raddoppiare, comunque la squadra ha avuto coraggio. Abbiamo corso, siamo stati come la solita Inter: siamo stati bene in campo, purtroppo non abbiamo gestito bene gli ultimi quindici minuti. Ci sono tante partite, bisogna rivedere gli errori e capire perché abbiamo gestito così gli ultimi quindici minuti. Però questo è il calcio: a volte rischi e vieni punito».