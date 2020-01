Handanovic come Stellini: “Pareggio in Inter-Cagliari? Noi poco...

Handanovic come Stellini: “Pareggio in Inter-Cagliari? Noi poco concreti”

Samir Handanovic al termine di Inter-Cagliari finita 1-1 tra le polemiche, ai microfoni di “Rai due” si unisce alle parole del vice-allenatore Cristian Stellini (vedi articolo), riguardo la poca lucidità e concretezza sotto porta.

“COLPA NOSTRA” – Samir Handanovic dopo il pareggio di San Siro contro il Cagliari su Rai due tiene a precisare che l’arbitro non ha influenzato il risultato finale ma bensì l’atteggiamento della squadra: «Abbiamo pareggiato una partita che dovevamo vincere, non abbiamo sfruttato le occasioni. Noi facciamo il nostro, giochiamo da squadre, creiamo ma manca un po’ di brillantezza. L’arbitro? Non è stata colpa sua, gli errori ci possono stare. Ci siamo lamentati solo perché non fischiava fallo sui nostri attaccanti ma sono cose che succedono».

CE LA GIOCHIAMO – Handanovic conclude parlando del periodo della squadra: «Cosa succede nell’ultimo periodo? Difficile rispondere, il campionato non è finito. Ce la giocheremo fino alla fine».