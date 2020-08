Handanovic: “Bene non aver preso gol con Getafe. Fase difensiva…”

Samir Handanovic è intervenuto in conferenza stampa (insieme al tecnico Antonio Conte) alla vigilia di Inter-Bayer Leverkusen, sfida valida per i quarti di finale di Europa League. Di seguito le dichiarazioni del capitano nerazzurro, riportate da “Sport Mediaset”.

PORTA INVIOLATA – Samir Handanovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayer Leverkusen di Europa League. Questo il suo commento sul clean sheet della sfida degli ottavi di finale (finita 2-0 per i nerazzurri) contro il Getafe: «Mi è piaciuto non aver preso gol, quando non si prendono gol è già un buon punto di partenza. La squadra poi è sempre stata compatta a parte i primi 20-25 minuti quando loro sono venuti a pressare però abbiamo tenuto bene».

FASE DIFENSIVA – Handanovic ha poi commentato il miglioramento della fase difensiva dell’Inter, che da cinque partite consecutive riesce a chiudere con la porta inviolata. Queste le parole del portiere sloveno sul tema: «Rispetto a prima è cambiato che ogni partita dove non prendi gol aumentano autostima e confidenza, ti carichi e ti senti più forte. Abbiamo cambiato assetto, poi per non subire gol deve esserci anche un momento positivo che ti accompagna; in passato magari prendevamo gol malgrado giocassimo bene. Questo è cambiato».

