Handanovic: «Atalanta-Inter risultato giusto! Testa alla prossima partita»

Handanovic dopo Atalanta-Inter terminata 0-0, tra i migliori in campo della partita su DAZN ha analizzato la partita considerando la possibilità che il Milan domani possa superare i nerazzurri in classifica.

L’ANALISI – Handanovic dopo Atalanta-Inter su DAZN ha parlato così: «Il pareggio è buono, si poteva vincere o perdere. Alla fine abbiamo avuto l’occasione con D’Ambrosio però potevano segnare anche loro. Risultato giusto, contro l’Atalanta non è mai facile, mercoledì abbiamo speso tanto. Si pensa alla prossima partita. Oggi ho tenuto tanto palla nei piedi perché i giocatori hanno speso tanto, il portiere oggi deve dare tempi di gioco. Parate su Muriel? Lo conosco dai tempi dell’Udinese, non dovevo studiarlo troppo. Milan può superarci? Ci mancano tante partite e abbiamo anche una partita in meno, c’è ancora metà del campionato da giocare, ancora non è stato fatto niente».