Handanovic: «Ambizione Inter vincere, vale per tutti! A Lecce attenti»

Capitan Handanovic è il primo giocatore delegato a parlare nel prepartita per questa stagione. Il portiere, che sarà titolare alle 20.45 a Lecce (vedi formazioni), ha dato le sue sensazioni sull’inizio del campionato a Inter TV.

NUOVO INIZIO – Samir Handanovic presenta Lecce-Inter, prima giornata di Serie A: «Come ci arriviamo? Con grande spirito e grande entusiasmo. L’ambizione dell’Inter è sempre di lottare e vincere i titoli, va insieme alla storia. Questo vale per tutti i giocatori che sono passati e che sono qui adesso, penso di essere chiaro. L’inizio è sempre difficile e sempre un’incognita, però siamo un gruppo da tempo insieme. Sappiamo dove il Lecce può creare dei problemi: soprattutto sulle fasce hanno gente veloce, non dobbiamo perdere palla e scatenarli in velocità. Come si fermano? Dobbiamo essere bravi quando abbiamo la palla noi e non perdere palloni centrali. Queste partite del precampionato ci insegnano che dobbiamo essere attenti».