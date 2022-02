Handanovic: «Abbiamo fatto tutto noi. Secondo gol? Potevo fare di più»

Samir Handanovic ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn parlando della sconfitta nel Derby Inter-Milan. Amarezza ma anche determinazione a rialzarsi immediatamente

KO E GOL − Handanovic ha analizzato la sconfitta nel Derby: «Oggi abbiamo fatto tutto noi. Potevamo gestire meglio gli ultimi 15′. Non c’è il tempo per piangere, martedì giochiamo così come sabato. Abbiamo varie partite. Gol? Un portiere sempre può fare meglio, me lo poteva aspettare che potesse tirare lì».

RIALZARSI − Handanovic chiama subito alla ripresa: «A volte le vittorie ti fanno sedere e le sconfitte incazzare. Quando perdi non è tutto da buttare via, abbiamo tante partite da giocare e dobbiamo reagire. Quello che è successo oggi è già passato, non si può più correggere. Quando si gioca a calcio puoi punire ed essere punito».