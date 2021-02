Hakimi: Â«Vogliamo vincere per i tifosi e il campionato! Mi piace il derbyÂ»

Hakimi: «Vogliamo vincere per i tifosi e il campionato! Mi piace il derby»

Condividi questo articolo

Hakimi – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Hakimi sarà uno dei protagonisti del derby Milan-Inter di questo pomeriggio (vedi formazioni). Il giocatore ha parlato a Inter TV nel corso del prepartita della fondamentale stracittadina di oggi.

VINCERE E PROSEGUIRE – Achraf Hakimi presenta Milan-Inter su Inter TV: «Mi aspetto un derby duro, con due grandi squadre. Vogliamo vincere, per i nostri tifosi e per il campionato: non mancano molte partite per deciderlo, vogliamo i tre punti e dobbiamo dare tutto per ottenerli. Questo è un derby che mi piace giocare, soprattutto per l’importanza di questo club. E per i tifosi, che come siamo arrivati ci hanno appoggiato. Non vedo l’ora che inizi la partita, per dargli quello che si meritano visto che non possono entrare allo stadio. Duello in fascia? Sono pronto per aiutare la squadra».