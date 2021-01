Hakimi: «Vidal? Tante critiche ma il gol lo aiuterà. Oggi era vita o morte»

Hakimi ha parlato a Inter TV dopo l’incredibile vittoria sulla Fiorentina a neanche due minuti dalla fine dei tempi supplementari. Queste le sue parole dopo gli ottavi di Coppa Italia.

AI QUARTI! – Achraf Hakimi parla dopo Fiorentina-Inter su Inter TV: «L’obiettivo era qualificarci, siamo molto contenti di essere riusciti a farlo. Sapevamo che era una partita difficile, questione quasi di vita o di morte: potevamo giocare novanta minuti o più ed è successo. Però eravamo preparati, adesso dobbiamo riposare e preparare la partita di domenica: sarà una grande sfida, dobbiamo vincere. Derby ai quarti? Sarà difficile, loro stanno molto bene. Sarà difficile ma dobbiamo vincere, il nostro obiettivo è portare questo trofeo nella bacheca del club. Anche qui può essere questione di vita o di morte. Primo gol per Arturo Vidal? Sono contento per il suo primo gol, è un giocatore importante per noi. Spero che sia il primo di tanti e che ci possa aiutare, sono molto contento anche perché ha ricevuto molte critiche ma sappiamo che è forte. Questo gol lo aiuterà».