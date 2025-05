Hakimi umile: «Io il migliore? Gli altri devono dirlo! Sempre voluto una cosa»

Achraf Hakimi ha parlato al termine della finale di Champions League tra PSG e Inter, terminata sul punteggio di 5-0 per i transalpini. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Achraf Hakimi si è così espresso a Sky Sport nel post-partita di PSG-Inter, conclusasi per 5-0: «Quando sono arrivato qui ho detto di voler fare la storia di questo Club, di questa città, è un qualcosa di magnifico quanto ottenuto. Siamo troppo forti. Io il migliore? Non mi piace parlare di queste cose, voglio solo giocare a calcio e far divertire gli altri. Sono gli altri a dover decidere chi è il miglior terzino al mondo».