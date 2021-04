Hakimi: «Tensione Inter? No, tranquilli! Pensiamo a vincere»

Hakimi ha commentato l’amaro 1-1 di Spezia-Inter di questa sera. Ecco le sue parole a Inter TV dopo il turno infrasettimanale di Serie A.

VITTORIA MANCATA – Achraf Hakimi commenta Spezia-Inter: «Sapevamo che la partita era complicata, però dobbiamo continuare così e tornare a vincere. La mia qualità è correre, devo aiutare la squadra con quello che posso fare. Tensione? No. Siamo un po’ tranquilli per il vantaggio che abbiamo sulle altre squadre. Dobbiamo pensare alle prossime partite e vincerle per arrivare al nostro obiettivo».