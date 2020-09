Hakimi: “Inserito nei meccanismi di Conte! Scudetto? Si lavora per questo”

Achraf Hakimi Inter-Pisa

Hakimi, autore di un gol oggi all’esordio, dopo Benevento-Inter terminata con il punteggio di 2-5 ha detto la sua riguardo la prestazione e il suo ambientamento.

AL SERVIZIO DI CONTE – Hakimi, autore di un gol oggi e un assist ancora a servizio di Romelu Lukaku, dopo Benevento-Inter: «Ho capito come inserirmi nei meccanismi di squadra. Lavoriamo per migliorare ma l’inizio è positivo. Capisco rapidamente, ho giocato anche a Dortmund in quel ruolo. Scudetto? Si lavora per quello, prepariamo la stagione per fare questo. L’inizio è questo».