Hakimi: “Importante avvicinarsi al Natale con buone sensazioni! Futuro…”

Achraf Hakimi

Hakimi ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Inter-Spezia, sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A, vinta dagli uomini di Conte per 2-1. Di seguito le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro, autore del primo gol

CONTINUITÀ – Achraf Hakimi parla così ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Inter-Spezia: «Sapevamo che era una partita importante per noi dopo la vittoria con il Napoli. L’importante era avvicinarsi al Natale con buone sensazioni, trovando continuità. Dove può arrivare l’Inter? Noi pensiamo di partita in partita e vedremo cosa succederà in futuro, rimaniamo focalizzati su ogni partita. Se sono più veloce io o Leao? Non so, ci sono tanti giocatori rapidi in Serie A, tra i quali io».