Hakimi: “Il piÃ¹ veloce in squadra? Io! La mia emozione piÃ¹ grande…”

Hakimi: “Il più veloce in squadra? Io! La mia emozione più grande…”

Hakimi (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Hakimi è il giocatore nerazzurro che ha parlato nel corso del “Matchday Programme” ufficialedi Inter-Crotone. Il laterale marocchino, tra le altre cose, ha parlato dei suoi sogni e della sua ormai ammirata velocità in campo. Leggi qui l’intervista completa

I SOGNI – Hakimi, a due giorni da Inter-Crotone, parla dei suoi sogni e della sua velocità in campo: «Il più veloce in squadra? Credo proprio di essere io. Oltre a me Romelu Lukaku. Giocare a calcio è sempre stato il mio desiderio più grande, fin da bambino, poter giocare per i tifosi e per la mia nazionale. Una delle emozioni più grandi che ho vissuto nella mia carriera è stata il mondiale».

Fonte: Matchday Programme Inter-Crotone