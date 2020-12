Hakimi: “Esultanza? La spiego. Contento per la vittoria e per aver fatto gol”

Condividi questo articolo

Achraf Hakimi Inter

Hakimi ha parlato a Inter TV dopo Inter-Spezia. Il giocatore nerazzurro è stato fra i protagonisti della sfida vinta 2-1, con il gol del vantaggio, e si è espresso così nel post partita al canale tematico ufficiale della società.

IL GOLEADOR – Achraf Hakimi parla a Inter TV dopo Inter-Spezia: «Avvio di stagione da record? La verità è che sono contento della vittoria e di aver fatto gol. Lavoro per aiutare la squadra e per fare bene, sono contento di aver sengato e della vittoria. Siamo contenti di continuare a vincere, è molto importante per noi e per arrivare bene a Natale. Dobbiamo continuare così e pensare all’ultima partita dell’anno per finire bene. L’esultanza? È un festeggiamento che faccio con gli amici, riguarda una canzone che si chiama “Motorola”: ho voluto condividerlo con loro. Quando le cose migliorano e capisci i compagni e l’allenatore si nota in campo. L’ambientamento non è stato facile, ma ora sono sicuro che arriveranno buone cose».