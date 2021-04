Hakimi: «Altro gol al Bologna? Prima difendere! Inter, ora continuare»

Hakimi sarà titolare in Bologna-Inter, ultima partita del sabato di Pasqua (vedi formazioni). Il giocatore ha presentato a Inter TV il posticipo della ventinovesima giornata di Serie A.

AVVICINARE L’OBIETTIVO – Achraf Hakimi presenta Bologna-Inter su Inter TV: «Penso che stiamo bene, che siamo sulla strada giusta come abbiamo fatto prima della sosta per le nazionali. Dobbiamo continuare così, mancano ancora delle partite e dobbiamo continuare su questa dinamica, lavorando e facendo quello che abbiamo già fatto. Dobbiamo continuare così. Io penso che dobbiamo fare come sempre: difendere bene, insieme. Dopo dobbiamo attaccare bene e fare gol, continuando a difendere bene. Sappiamo che il Bologna è una squadra forte e offensiva. La doppietta dell’andata? Penso sia l’unica volta in cui ho segnato due gol. Penso che oggi posso farne anche un altro, però prima devo difendere. Poi, se posso aiutare la squadra come all’andata, lo faccio».