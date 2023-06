Haaland avvisa l’Inter: «Daremo tutto per vincere! Contro una squadra forte»

Haaland dopo una stagione straordinaria con il Manchester City, vuole chiudere al meglio con la vittoria della Champions League. Prima però dovrà vedersela contro l’Inter in finale. L’attaccante norvegese ne ha parlato in un’intervista concessa sul sito UEFA.

IN FINALE – Erling Haaland è pronto a sfidare l’Inter e darà tutto per vincere la finale, questo il suo messaggio: «Sapevo che mi sarei unito a una squadra in cui avrei avuto molte possibilità di segnare gol e avere un impatto. Fortunatamente, questo è stato quello che sono stato in grado di fare. Ho davvero amato la mia prima stagione qui a Manchester. L’intensità è così alta in Premier League; chiunque può battere chiunque e devi essere al meglio per vincere le partite. Guardiola e il suo staff fanno di tutto per cercare di aiutarci a portare in campo la migliore versione di noi stessi. Ho già imparato così tanto da Pep e sono sicuro che ci sarà ancora molto da fare. La finale di Champions League sarà speciale. Ho sempre sognato di giocare la finale di Champions League e sarà un onore giocare questa partita. Ma c’è anche un lavoro da fare. Abbiamo fatto una stagione incredibile ma dobbiamo finirla nel migliore dei modi. So che daremo tutto per vincere questa finale. Dovremo dare il massimo contro un’Inter molto forte e siamo entusiasti di scendere in campo».

Fonte: uefa.com