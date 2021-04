Gunter: «Inter-Verona, altra buona prestazione ma senza risultato!»

Gunter, difensore dell’Hellas Verona, intervistato ai microfoni di “DAZN” ha parlato della sfida persa contro l’Inter a San Siro specificando la buona prestazione messa in mostra ma senza ottenere il risultato.

SOLO PRESTAZIONE – Gunter parla di Inter-Verona e della prestazione della squadra, ma senza aver raccolto un punto: «Siamo in un momento di difficoltà perché da tante settimane facciamo prestazioni giuste però manca il risultato. Manca fortuna e l’ultimo passaggio in attacco. Vogliamo andare avanti così, dobbiamo tornare sulla strada vincente. Noi rilassati? No. Appena abbiamo raggiunto la salvezza ci siamo detti di voler cominciare un nuovo campionato, spingendo al massimo e portare punti a casa. I risultati come oggi però dicono altro, corriamo tanto e le prestazioni sono giuste».