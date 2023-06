Gundogan: «Merito all’Inter, ha vinto tanto ed è squadra incredibile»

Ilkay Gundogan è orgoglioso della vittoria del Manchester City contro l’Inter in finale di Champions League. Queste le sue parole su Sky Sport.

COMPLIMENTI – Gundogan prima sull’Inter poi sulla sua carriera: «Io ho già perso due finali di Champions League, so cosa significa. In quel momento ho provato a congratularmi con l’Inter, non arrivi qui per caso. Con mentalità, forza, quindi merito a loro perché hanno vinto tanto e hanno squadra incredibile. Difficile da realizzare, non lo capisco ancora. Una coppa che inseguo da 10 anni, dalla sconfitta a Wembley col Borussia Dortmund. Oggi sto provando a vivere tutto questo con la famiglia, sono la persona più felice del mondo. Non so se è la mia ultima partita col Manchester City, nulla è deciso».